С начала тысячелетия жаркие дни бывают в Европе в 16 раз чаще

Ученые подсчитали это в новом исследовании, чтобы предсказать, с чем регион столкнется в жаркие дни в ближайшие годы.

Исследование группы под руководством Лукаса Варгаса Цеппетелло из Вашингтонского университета в Сиэтле (США) опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Столь же опасные периоды сильной жары могут возникать гораздо чаще после климатического кризиса. Это основано на расчетах американских ученых. Согласно расчетам исследователей для умеренно плохого сценария, в некоторых тропических и субтропических районах уже к 2050 году многие люди могут подвергаться воздействию воспринимаемой температуры выше 39 градусов по Цельсию от четверти до половины дней в году.

В таком городе с умеренным климатом, как Чикаго, воспринимаемая температура выше 37 градусов в течение четырех дней подряд к концу века может быть в 16 раз чаще, чем в 1979-1998 годах.

Для своего исследования использовали тепловой индекс Национальной метеорологической службы США, который учитывает влияние температуры и относительной влажности на людей (тепловой стресс) — можно было бы также говорить и о воспринимаемой температуре. От 39,4 градусов по Цельсию индекс жары классифицирует погодную ситуацию как «опасную», от 51,1 градуса — как «чрезвычайно опасную». Такая ситуация может привести к тепловому удару в течение нескольких часов.

«Эти стандарты были впервые созданы для людей, которые работают в закрытых помещениях, таких как котельные, — они не учитывали условия, которые могут возникнуть на открытом воздухе», — цитируется заявление Варгаса Цеппетелло из его университета.

В своих модельных расчетах ученые учитывали прогнозы будущего развития населения и валового внутреннего продукта отдельных стран и регионов. Также было включено количество углекислого газа (CO2), выбрасываемого соответствующей отраслью. Различные парниковые газы способствуют изменению климата, но поскольку опыт показал, что образование CO2 является хорошим индикатором изменения температуры, исследователи сосредоточились на CO2. Для 2050 и 2100 годов Варгас Цеппетелло и его коллеги рассчитали благоприятную, промежуточную и неблагоприятную альтернативу.

В 2050 году в два раза больше жарких дней

«Количество дней с опасной жарой в средних широтах, включая юго-восток и центральную часть США, к 2050 году увеличится более чем вдвое», — сказал соавтор Дэвид Баттисти, также из Вашингтонского университета. К 2100 году исследователи в США, Западной Европе, Китае и Японии даже ожидают, что в три-десять раз больше дней с опасными погодными условиями, чем в отчетный период с 1979 по 1998 годы.

К концу века она станет еще более опасной для людей в субтропическом и тропическом климате. В среднем сценарии при повышении средней глобальной температуры на три градуса по сравнению с доиндустриальным периодом порог в 39,4 градуса будет превышен в большинстве дней года во многих регионах. Это особенно затронет страны Африки к югу от Сахары, Аравийский полуостров и Индию. Даже класс жары «чрезвычайно опасный» (более 51,1 градуса) будет достигаться в этих регионах более 15 дней в году. Это относится к средней альтернативе, в неблагоприятной случается даже чаще.

Экстремально опасные температуры 15 дней в году

«Чрезвычайно страшно представить, что произойдет, если крайне опасный порог будет превышен 30–40 дней в году», — говорит Варгас Цеппетелло. Этого можно избежать только в том случае, если человечество быстро и радикально сократит выбросы CO2. Потому что даже при соблюдении требований Парижского соглашения 2015 года (максимальное повышение температуры не более чем на два градуса) человечеству пришлось бы задуматься о мерах по адаптации к аномальной жаре. Вероятность того, что к 2100 году глобальная температура повысится всего на 1,5 градуса, исследователи оценили всего в 0,1 процента.