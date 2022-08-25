Миронов: денацификацию Украины не выполнить без ликвидации режима Зеленского
Глава партии "Справедливая Россия - за правду" Сергей Миронов объяснил, почему специальная военная операция в Украине может стать контртеррористической.
Российский политик Сергей Миронов утверждает, что СВО в Украине может быть трансформировано в контртеррористическую операцию, предполагающую ликвидацию лидеров украинских организаций, признанных террористическими в России.
По мнению Миронова, одна из ключевых целей спецоперации ВС РФ, которой является денацификация Украины, не будет достигнута, если режим Зеленского не будет уничтожен.
При этом Сергей Миронов признаёт, что сейчас Минобороны России не ставит своей задачей смену власти на территории всего украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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