Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
Генеральная прокуратура Республики Беларусь начала делопроизводство в отношении украинского политика Алексея Гончаренко.
Вечером 25 августа стало известно, что белорусская Генпрокуратура завела уголовное дело на народного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который днём ранее обратился к Александру Лукашенко с угрозой "повесить на столбе" президента Беларуси к следующему дню Независимости украинского государства.
Теперь белорусская прокуратура обвиняет Гончаренко в угрозах насилием в адрес Александра Лукашенко и дискредитации Республики Беларусь.
Примечательно, что днём ранее Лукашенко поздравил украинский народ и правительство с днём Независимости, пожелав украинцам мирного неба над головой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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