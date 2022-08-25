Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко

Генеральная прокуратура Республики Беларусь начала делопроизводство в отношении украинского политика Алексея Гончаренко.

Вечером 25 августа стало известно, что белорусская Генпрокуратура завела уголовное дело на народного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который днём ранее обратился к Александру Лукашенко с угрозой "повесить на столбе" президента Беларуси к следующему дню Независимости украинского государства.

Теперь белорусская прокуратура обвиняет Гончаренко в угрозах насилием в адрес Александра Лукашенко и дискредитации Республики Беларусь.

Примечательно, что днём ранее Лукашенко поздравил украинский народ и правительство с днём Независимости, пожелав украинцам мирного неба над головой.