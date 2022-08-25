Натали Маридуэна: естественная красота без фильтров и фотошопа
Модель SI Swimsuit покоряет инстаграм своими природными формами, противопоставляя красоту "нормального тела" шаблонным стандартам модельного бизнеса - именно так выглядят худощавые девушки с подиумов.
У Натали Маридуэны в одном Instagram около 4 млн подписчиков. Девушка обрела широкую известность, попав на страницы журнала SI Swimsuit в 2021 году.
В этом году ее тоже можно увидеть в свежем выпуске издания.
25-летняя Натали на своем примере показывает, что красивой можно быть без фотошопа и фильтров.
На страницах в соцсетях девушка выкладывает фотографии, на которых демонстрирует естественную красоту тела.
Таким образом она вселяет уверенность в себе своим поклонницам, чья внешность не вписывается в стандартные "подиумные" эталоны.
"Мне часто говорят: "У меня твой тип телосложения — спасибо, что показала это". Эти люди демонстрируют мне свою признательность, и я хочу вернуть эту любовь. Поскольку у меня есть эта платформа, я думаю, что как никогда важно, чтобы я приносила позитив женщинам ".
"Я показываю свое тело, я показываю свою жизнь, я показываю, что я представляю и что я ценю, без каких-либо фильтров. Будь то образ в бикини или просто мое изображение на улице в милом наряде, я хочу показать, что нормальный размер тела ценится ".
Маридуэна высказала свою признательность журналу SI Swimsuit за то, что они публикуют фотографии женщин разного возраста и с разными типами телосложения.
Ибо женская красоты уникальна и не должна ограничиваться шаблонами и рамками.
Опубликовано: Храмова Оксана
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