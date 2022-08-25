Пока Швеция готовится вступить в НАТО, местные пилоты истребителей массово увольняются

Пока Швеция готовится вступить в НАТО, у шведских ВВС есть проблема: увольняются самые опытные летчики-истребители.

Еще в июле местная телекомпания SVT сообщила, что осенью около половины летчиков-истребителей шведских вооруженных сил могут уйти в отпуск или в отставку.

Профсоюз, представляющий интересы пилотов, связывает эти события с изменением пенсионной системы. В прошлом пилоты могли уйти в отставку в возрасте 55 лет. Для тех, кто родился в 1988 году или позже, пенсионный возраст был повышен несколько лет назад до 67 лет без какой-либо компенсации.

Генерал-майор Карл-Йохан Эдстрем, командующий ВВС Швеции говорит, что пенсионный возраст повысился буквально за одну ночь. Многие пилоты чувствуют себя преданными.

Есть и другие причины исхода пилота, сказал Insider старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Ян Каллберг. Это относительно низкая заработная плата по сравнению с гражданским сектором, включая коммерческие авиакомпании, которые жаждут пилотов и готовы платить высокие зарплаты.

Кроме того, сократилась обороноспособность после окончания холодной войны, в результате которого уменьшилось количество летных мест в военно-воздушных силах.

В отличие от американских военных, личный состав которых получает жилищное пособие, шведские летчики оплачивают свое жилье самостоятельно.

Вступление Швеции в НАТО может привести к возобновлению работы некоторых законсервированных авиабаз, что, в свою очередь, потребует от пилотов оплаты нового жилья при переводе на новые объекты.