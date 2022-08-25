Союзник России Иран собирается заместить российскую нефть в Европе

Иран надеется заполнить долю российского рынка нефти в Европе, если будет заключена новая ядерная сделка с мировыми державами.

План Тегерана реализуется на фоне жесткой конкуренции со своим союзником Россией на международных рынках нефти.

Обе страны, находящиеся под жесткими санкциями, снижают цены для продажи покупателям, которые могут приобретать у них энергоносители. В первую очередь, это Китай и Индия.

Но государственный производитель нефти Ирана будет искать клиентов в таких странах, как Греция, Италия, Испания и Турция, если экономические санкции будут ослаблены.

Ядерная сделка может быть возобновлена. США вышли из нее по решению Дональда Трампа в 2018 году.

Отсутствие нефти из Ирана не слишком сильно влияло на мировые цены в последние годы, поскольку не было дефицита предложения. Но сейчас, в условиях жестких санкций против России, ситуация изменилась.

Поскольку Тегеран возобновляет переговоры по ядерной сделке, участники торговли ожидают, что столь необходимые иранские поставки компенсируют часть российской нефти, которая была изъята с рынка из-за санкций или бойкотов.

Генри Рим, заместитель директора по исследованиям Eurasia Group и аналитик по Ирану говорит, что сделка приведет к возврату на рынок значительных объемов иранской нефти.

Иран уже наращивает добычу, при этом ожидается, что к концу иранского года в марте 2023 года добыча нефти вырастет на 6% до 4 млн баррелей в день.