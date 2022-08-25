Генпрокуратура Беларуси возбудила два дела против нардепа Гончаренко
Депутат Верховной рады Украины открыто угрожал убийством президенту Беларуси Александру Лукашенко.
В циничной форме Гончаренко прокомментировал поздравление белорусского президента украинскому народу в связи с Днем независимости 24 августа.
В прокуратуре отметили, что депутат Гончаренко разместил в соцсетях публикацию, в которой «содержались угроза в отношении Александра Лукашенко, а также ложные сведения о политическом и социальном положении в Беларуси».
Надзорный орган квалифицировал в этом заявлении Гончаренко признаки преступления по ч.2 ст.366 и ст.369-1 УК РБ.
Для производства предварительного расследования уголовные дела направлены в Следственный комитет Республики Беларусь.
Опубликовано: Тарас Медведев
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