Генпрокуратура Беларуси возбудила два дела против нардепа Гончаренко

Депутат Верховной рады Украины открыто угрожал убийством президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В циничной форме Гончаренко прокомментировал поздравление белорусского президента украинскому народу в связи с Днем независимости 24 августа.

В прокуратуре отметили, что депутат Гончаренко разместил в соцсетях публикацию, в которой «содержались угроза в отношении Александра Лукашенко, а также ложные сведения о политическом и социальном положении в Беларуси».

Надзорный орган квалифицировал в этом заявлении Гончаренко признаки преступления по ч.2 ст.366 и ст.369-1 УК РБ.

Для производства предварительного расследования уголовные дела направлены в Следственный комитет Республики Беларусь.