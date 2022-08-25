Южная Корея подписала контракт на 2,25 млрд долларов с российской атомной компанией

Южная Корея подписала контракт на сумму 2,25 миллиарда долларов с российской государственной атомной энергетической компанией на поставку компонентов и строительство машинных отделений для первой атомной электростанции Египта.

Южнокорейцы приветствовали эту сделку как триумф для своей ядерной энергетики, что выглядит странно, поскольку их американские союзники проводят кампанию экономического давления на Россию из-за ситуации на Украине.

Южнокорейские официальные лица заявили, что с США заранее консультировались по поводу сделки и что технологии, поставляемые Сеулом для проекта, не будут противоречить международным санкциям против России.

По данным канцелярии президента и министерства торговли Южной Кореи, государственная компания Korea Hydro and Nuclear Power заключила субподряд с российским «Атомстройэкспортом».

Суть контракта заключается в поставке комплектующих для атомной станции, строящейся в Дабаа в 130 км от Каира.

«Атомстройэкспорт» является дочерней компанией Росатома, государственного российского ядерного конгломерата. У компании есть контракт с Египтом на поставку четырех реакторов мощностью 1200 мегаватт до 2030 года. Часть проекта Korea Hydro and Nuclear Power рассчитана на период с 2023 по 2029 год.

В рамках введенных США санкций против Москвы Южная Корея прекратила операции с российским центральным банком и суверенными фондами благосостояния и запретила экспорт стратегических материалов в Россию.

Офис президента Южной Кореи выразил надежду, что участие Южной Кореи в проекте Dabaa поможет стране закрепиться в будущих ядерных проектах по всей Африке, а также улучшит ее шансы на экспорт в такие страны, как Чехия, Польша и Саудовская Аравия.