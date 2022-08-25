В Калифорнии запретят продажу бензиновых автомобилей

Ожидается, что в четверг Калифорния проголосует за запрет продажи новых автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом заявил, что сейчас необходимы большие и смелые шаги, чтобы остановить волну углеродного загрязнения и разрешить климатический кризис.

Знаменательный переход к электромобилям будет осуществляться поэтапно в течение нескольких лет. К 2026 году в регионе должно быть 35% новых авто с электродвигателем, к 2028 – 51%, к 2030 – 68%, к 2035 – 100%.

Член Калифорнийского совета по воздушным ресурсам Дэниэл Сперлинг сообщил журналистам, что на 99% уверен в положительном исходе голосования.

По его словам, это важно не только для Калифорнии, но и для всего мира. Он добавил, что это самое главное достижение совета за время его существования.

Активисты приветствовали эту новость. Они призвали задуматься, будет ли через несколько лет какая-то ценность при перепродаже машин с ДВС, купленных сейчас.

The New York Times отмечает, что по крайней мере 12 других штатов могут принять новые правила в ближайшее время, и ожидается, что пять из них сделают это в следующем году.

Если это произойдет, ограничения на автомобили с бензиновым двигателем будут распространяться примерно на треть автомобильного рынка Америки.