Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан раскритиковал правящую партию Тайваня ДПП.

Ма Сяогуан отметил роль «Межпарламентского альянса по Китаю» экстремисткой организации, которая создана при поддержке США. По его словам она является угрозой для Тайваня.

««Межпарламентский альянс по Китаю» представляет собой малую группу из экстремально настроенных антикитайских сил, которые пытаются совершать провокации вокруг тайваньского вопроса», отметил Ма Сяогуан, и напомнил, что в отношении некоторых из этих лиц континентальная часть Китая уже ввела санкции.

Попытки администрации ДПП вступить в сговор с этой отвратительной организацией - это не что иное, как фарс сепаратистских сил, которые стремятся к "независимости Тайваня", опираясь на внешние антикитайские силы.

«Эти действия не сдержат процесс воссоединения страны и возрождения китайской нации», - заверил Ма Сяогуан.