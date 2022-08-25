Израиль предупреждает, что ядерная сделка даст Ирану 100 млрд долларов на дестабилизацию Ближнего Востока

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что новая ядерная сделка с Ираном позволит другим странам избежать санкций и даст Тегерану 100 млрд долларов в год на дестабилизацию Ближнего Востока.

По его словам, это плохая сделка, поскольку Иран получит средства, которые сможет использовать для подрыва стабильности в регионе и распространении терроризма по всему миру.

Лапид отметил, что снятие санкций с таких секторов, как банковское дело, против финансовых учреждений, признанных сегодня поддерживающими терроризм, означает, что у иранцев не будет никаких проблем с отмыванием денег.

Израильский премьер не объяснил, как рассчитана сумма в 100 млрд долларов и не назвал страны, которые получать возможность избегать санкций.

Израиль не является участником продолжающихся ядерных переговоров. Страна уже заявила о возможности предпринять упреждающие военные действия против Ирана, в случае, если разрешить ситуацию дипломатическим путем не удастся.

Соединенные Штаты намерены в ближайшее время отреагировать на проект соглашения, предложенного Европейским союзом, который восстановит ядерную сделку 2015 года с Ираном.

Ее суть заключается в том, что Иран ограничит свою спорную ядерную программу в обмен на ослабление санкций.

В 2018 году от сделки отказался тогдашний президент США Дональд Трамп, а нынешний президент Джо Байден стремился возродить его.