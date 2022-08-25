Reuters: Нидерланды добиваются снятия санкций с России

Как сообщает информационное агентство Reuters, в Европе начали требовать снятия санкций с России.

По заявлению известного информационного агентства Reuters, голландский город Гаага намерен добиваться снятия санкций против России.

Как сообщается, причиной такого решения стала нехватка газа в хранилищах Гааги.

Согласно санкционным ограничениям, все контракты с Россией нужно расторгнуть до 10 октября. Это означало бы, что город останется без газа перед суровой зимой.

"Санкции предписывают правительствам и госорганам расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Для Гааги это означает необходимость поиска нового поставщика газа. Город провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков", - пишет Reuters.

Примечательно, что снятия санкций добивается город, в котором находится самый известный международный суд.