Reuters: Нидерланды добиваются снятия санкций с России
Как сообщает информационное агентство Reuters, в Европе начали требовать снятия санкций с России.
По заявлению известного информационного агентства Reuters, голландский город Гаага намерен добиваться снятия санкций против России.
Как сообщается, причиной такого решения стала нехватка газа в хранилищах Гааги.
Согласно санкционным ограничениям, все контракты с Россией нужно расторгнуть до 10 октября. Это означало бы, что город останется без газа перед суровой зимой.
"Санкции предписывают правительствам и госорганам расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Для Гааги это означает необходимость поиска нового поставщика газа. Город провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков", - пишет Reuters.
Примечательно, что снятия санкций добивается город, в котором находится самый известный международный суд.
Опубликовано: Николай Скира
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