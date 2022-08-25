Япония задумалась о возрождении ядерной энергетики из-за энергетического кризиса

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал возродить атомную энергетику страны в попытке справиться с растущими ценами на импорт энергии, связанными с ситуацией на Украине.

Такой шаг может оказаться спорным после того, как авария на Фукусиме в 2011 году привела к остановке многих ядерных реакторов из соображений безопасности.

Как и многие другие страны, Япония, которая стремится стать углеродно-нейтральной к 2050 году, столкнулась с сокращением своих энергоресурсов в последние 6 месяцев.

Этим летом страна также пострадала от рекордных температур, и жителей попросили экономить электроэнергию везде, где это возможно.

Кисида заявил, что конфликт на Украине сильно изменил мировой энергетический ландшафт, поэтому Япония должна учитывать все возможные сценарии кризиса.

По его словам, Японии следует рассмотреть возможность строительства ядерных реакторов следующего поколения, в то время как правительство обсудит ввод в эксплуатацию большего количества атомных станций и продление срока службы реакторов, если можно будет гарантировать безопасность.

Кисида призвал к «конкретным выводам к концу года» по теме, которая остается спорной после смертоносного цунами в марте 2011 года, вызвавшего аварию на АЭС «Фукусима», что стало самой страшной ядерной катастрофой со времен Чернобыля.

Одиннадцать лет спустя 10 из 33 ядерных реакторов Японии снова работают, хотя не все они функционируют круглый год, и страна сильно зависит от импорта ископаемого топлива.

Национальный орган по надзору за ядерной безопасностью в принципе одобрил перезапуск еще семи реакторов, но эти шаги часто сталкиваются с противодействием со стороны местного населения.