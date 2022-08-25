МИД России иронично отреагировал на видео с пьяным дипломатом США в Москве

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на видео с пьяным сотрудником американского посольства.

25 августа в сети появилось видео, на котором в усмерть пьяный сотрудник посольства Соединенных Штатов "передвигается" по улицам Москвы.

Практически сразу после появления видео сотрудник был распознан как Наварро Николас Сторми.

Наварро отвечает за охрану внешнего периметра американского представительства, но, видимо, что-то в его работе пошло не так.

На видеозаписи американец с трудом передвигается по улицам российской столице и регулярно падает на землю, чудом не получая серьезных трамв.

На инцидент уже отреагировали в российском МИДе. Причем реакция получилась достаточно ироничной.

"Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы", - говорится в сообщении.