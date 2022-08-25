Forbes назвал самого богатого человека в мире, и это не Джефф Безос

Издание Forbes опубликовало список самых богатых людей мира по состоянию на середину 2022 года. Ранее первое место в нем занимал основатель Amazon Джефф Безос.

Сейчас самым богатым человеком в мире является Илон Маск. Его состояние оценивается в 2019 миллиардов долларов.

Илон Маск – основатель SpaceX и The Boring Company, а также соучредитель PayPal и компании, занимающейся технологиями мозга, Neuralink и других компаний.

По данным Forbes, собственный капитал Джеффа Безоса составляет около 131,9 млрд долларов.

Основатель, председатель и бывший генеральный директор Amazon занимал первое место в списке миллиардеров Forbes в течение четырех лет.

Безосу принадлежат The Washington Post и аэрокосмическая компания Blue Origin. Он был одним из участников космической гонки миллиардеров вместе с Маскаом и Ричардом Брэнсоном.

Список самых состоятельных людей по версии Forbes публикуется с 1982 года. Сначала это был рейтинг Forbes 400, в который входили 400 самых богатых американцев.

Первый список богатейших людей возглавил Дэниел Кейт Людвиг, судоходный магнат, у которого были и другие деловые предприятия.