Сильвестр Сталлоне объяснил, почему его 25-летний брак распался и зачем он изменил татуировку в честь жены
Кинозвезда Сильвестр Сталлоне раскрыл истинные причины развода с женой, бывшей моделью Дженнифер Флавин, с которой он прожил в браке 25 лет.
После появления информации о разводе возникло предположение, что причиной послужил ротвейлер. Сталлоне хотел завести собаку, а Флавин была против.
В интервью TMZ актер рассказал, что между ним и супругой больше нет прежней связи. По его словам, они просто пошли в разные стороны.
Сталлоне отметил, что очень уважает Дженнифер и всегда будет любить ее. Он назвал ее потрясающей женщиной и самым приятным человеком, которого он когда-либо встречал.
Поклонники заметили, что Сталлоне сменил татуировку Флавин на правой руке. Он объяснил, что это никак не связано с разводом.
По его словам, татуировке уже 14 лет, и он решил освежить ее. Однако что-то пошло не так, рисунок был испорчен, и его пришлось заменить на ротвейлера.
Актер также сообщил, что у него до сих пор есть большая татуировка его бывшей жены на спине в качестве дополнительного доказательства того, что он не держит на нее зла.
Между тем Дженнифер Флавин обвинила Сталлоне в преднамеренной растрате средств из семейных фондов и потребовала закрыть для него доступ к этим активам на время рассмотрения дела.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
Пакистан недоволен поведением Индии после запуска ракеты по его территории и требует совместного расследования
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Wall Street Journal: США готовятся объявить о начале военной операции в Украине
МВД России объявило награду в 1 млн рублей за данные о командирах «Азова»