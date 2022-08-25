Сильвестр Сталлоне объяснил, почему его 25-летний брак распался и зачем он изменил татуировку в честь жены

Кинозвезда Сильвестр Сталлоне раскрыл истинные причины развода с женой, бывшей моделью Дженнифер Флавин, с которой он прожил в браке 25 лет.

После появления информации о разводе возникло предположение, что причиной послужил ротвейлер. Сталлоне хотел завести собаку, а Флавин была против.

В интервью TMZ актер рассказал, что между ним и супругой больше нет прежней связи. По его словам, они просто пошли в разные стороны.

Сталлоне отметил, что очень уважает Дженнифер и всегда будет любить ее. Он назвал ее потрясающей женщиной и самым приятным человеком, которого он когда-либо встречал.

Поклонники заметили, что Сталлоне сменил татуировку Флавин на правой руке. Он объяснил, что это никак не связано с разводом.

По его словам, татуировке уже 14 лет, и он решил освежить ее. Однако что-то пошло не так, рисунок был испорчен, и его пришлось заменить на ротвейлера.

Актер также сообщил, что у него до сих пор есть большая татуировка его бывшей жены на спине в качестве дополнительного доказательства того, что он не держит на нее зла.

Между тем Дженнифер Флавин обвинила Сталлоне в преднамеренной растрате средств из семейных фондов и потребовала закрыть для него доступ к этим активам на время рассмотрения дела.