Wall Street Journal: США готовятся объявить о начале военной операции в Украине

Вашингтон скоро объявит о том, что оказание помощи Украине - это военная операция США.

Пентагон в ближайшее время объявит о том, что оказание помощи Вооруженным силам Украины - это военная операция Штатов.

Также будет назначен высокопоставленный офицер армии Соединенных Штатов, отвечающий за проведение данной операции.

Такую информацию обнародовало американское издание The Wall Street Journal. Также об этом сообщает ВВС.

Фактически такой шаг будет означать, что Вашингтон превратится в одну из сторон конфликта на территории Украины.