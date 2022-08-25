Ученые нашли «СуперЗемлю» - планету, полностью покрытую океаном

На расстоянии 100 световых лет от нас была обнаружена «суперЗемля», и ученые подозревают, что она очень похожа на «Водный мир», изображенный в научно-фантастическом фильме Кевина Костнера 1995 года.

По данным NASA Exoplanets, планета, названная TOI-1452 b, выглядит как один большой океан.

Его атмосфера и потенциал для жизни — это загадки, которые ученые надеются разгадать с помощью недавно развернутого космического телескопа имени Джеймса Уэбба.

Об открытии сообщила международная команда Монреальского университета. Ученые говорят, что экзопланета немного больше по размеру и массе, чем Земля.

Она расположена на расстоянии от своей звезды, где ее температура не будет ни слишком высокой, ни слишком низкой для того, чтобы на ее поверхности существовала вода.

Астрономы говорят, что TOI-1452 b — один из лучших кандидатов на роль планеты-океана, обнаруженных на сегодняшний день.

Ее радиус и масса предполагают гораздо более низкую плотность, чем можно было бы ожидать для планеты, которая в основном состоит из металла и камня, такой как Земля.

Поверхность земли на 70% состоит из воды, но вода составляет лишь 1% массы планеты, утверждают ученые. Компьютерное моделирование условий на TOI-1452 b показало, что вода может составлять до 30% ее массы.