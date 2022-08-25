В школах Миссури разрешили телесные наказания в виде порки

Школьный округ штата Миссури объявил, что в этом учебном году возобновит порку в качестве телесного наказания.

Школьный совет одобрил эту политику в июне и уведомил родителей о том, что округ Кассвилл в штате Миссури возвращает порку – дисциплинарную меру, отмененную в 2001 году.

По словам Мерлина Джонсона, директора школы в Кэссвилле, изменение в отношении восстановления порки произошло после того, как в прошлом году опрос, разосланный родителям, показал, что они хотят дополнительной дисциплины, и это было одной из их главных проблем.

Он сказал, что жалобы некоторых родителей, заключаются в том, что они не хотят, чтобы их ученики были отстранены от занятий. Им нужен другой вариант.

Администрация будет применять телесные наказания в качестве крайней меры, если другие дисциплинарные меры не сработают. Наказание будет применяться только в разумной форме и по рекомендации директора.

Родители, которые хотят, чтобы их детей били, могут подписать форму согласия, предоставленную школьным офисом. Джонсон сказал, что ему до сих пор неясно, сколько родителей позволят бить своих детей.

Телесные наказания в школьном округе могут применяться только директором и в присутствии свидетеля. Джонсон сказал, что это никогда не будет совершено в присутствии других студентов.

Когда возникает необходимость в применении телесных наказаний, они должны применяться таким образом, чтобы исключить возможность нанесения телесных повреждений или вреда. Не разрешается бить учащегося по голове или лицу.

Джонсон сказал, что младшим школьникам будет нанесено один или два удара, старшеклассникам – до трех ударов.