В Калифорнии проведут необычный эксперимент, целый канал покроют солнечными батареями

Калифорния собирается начать эксперимент по покрытию акведуков солнечными панелями. Ожидается, что этот план сэкономить миллиарды галлонов испаряемой воды и обеспечить электроэнергией миллионы домов.

Проект Nexus в ирригационном округе Турлок стартует в середине октября на фоне самой сильной засухи в западной части Северной Америки за 1200 лет, а изменение климата под влиянием человека усугубляет засушливый период.

Проект стоимостью 20 миллионов долларов, финансируемый государством, должен начаться в двух местах. Один из них представляет собой пролет длиной 152 метра вдоль изогнутой части канала в городе Хикман, примерно в 160 км от Сан-Франциско. Другой длиной 1,6 км находится прямо на соседней Церере.

Современная Калифорния была построена благодаря инфраструктуре 20-го века, которая доставляет воду с влажного севера на засушливый юг.

Брэнди МакКуин, исследователь проекта Мерсед из Калифорнийского университета, говорит, что сеть каналов протянулась на 6400 км.

Покрытие этих каналов солнечными панелями уменьшит испарение, позволит избежать использования других земель для солнечных ферм и уменьшит рост водных сорняков и водорослей, сэкономив на затратах на техническое обслуживание.

Это также помогло бы Калифорнии достичь своей цели в области возобновляемых источников энергии: добиться 50% производства чистой энергии к 2025 году и 60% к 2030 году.

По МакКуин, если бы все 4000 миль каналов были покрыты солнечными панелями, это могло бы производить 13 гигаватт возобновляемой мощности, что составляет примерно половину того, что нужно Калифорнии для достижения своих целей в области безуглеродной энергии.