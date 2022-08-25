Дженнифер Лопес и Бен Аффлек передумали покупать дом

Сразу после своей свадьбы Дженнифер Лопес и Бен Аффлект объявили, что не будут покупать новый дом вместе. Вместо этого пара переедет в дом Джей Ло.

Супруги решили жить вместе в недвижимости, которой Лопес владеет с 2016 года. Правда, переехать туда прямо сейчас они не могут.

Дело в том, что в доме Лопес с Бель-Эйр сейчас идет полная реконструкция. По этой причина пара снимает особняк Джеймса Паркера, стоимостью 60 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Лопес и Аффлек планируют купить дом в Бель-Эйр за 50 млн долларов, а сам Бен выставил на продажу свой дом в Палисэйдс.

У Бена Аффлека есть поместье в штате Джорджия на острове Хэмптон с видом на реку Северный Ньюпорт.

Поместье состоит из трех домов. Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали Аффлека и Лопес за свадьбу на плантации, которая ассоциируется с ужасами рабства.

Но на самом деле это не плантация, несмотря на то, что поместье находится на острове, где когда-то выращивали рис и хлопок.

Ранее на плантации в Южной Каролине поженились Блейк Лавли и Райан Рейнолдс, за что им пришлось впоследствии извиниться.