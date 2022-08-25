Компания Apple презентует 14-й айфон и другие новинки в начале сентября
В этом году мероприятие пройдет в формате офлайн в театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния.
Презентация должна состояться 7-го сентября в 10.00 по местному времени и в 20.00 мск. За ним будут наблюдать многочисленные гости в зале, а также зрители на официальном сайте и ютюб-канале компании.
В этом году Apple планирует представить четыре новые версии айфона: 14, 14 mini, 14 Pro, 14 Pro Max.
Две последние модели - из более дорогого сегмента и построены на основе прогрессивного мобильного чипсета Apple A16 Bionic.
Все четыре новых айфона имеют улучшенное аппаратное обеспечение и обновленный дизайн. У дисплеев не будет привычной "челки", ее заменит круглое отверстие для селфи-камеры, а вырез для сенсоров Face-ID станет овальным.
Также ожидается, что компания представит и другие свои программные продукты нового поколения, в частности, смарт-часы, iOS16, iPADos16 и другие.
Опубликовано: Наталья Павлова
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