Цены на электроэнергию в Германии и Франции бьют рекорды
По данным Bloomberg, за несколько дней до запланированного Россией закрытия газопровода «Северный поток-1» на техническое обслуживание во Франции и в Германии цены на электроэнергию достигли новых рекордов.
Цены на электроэнергию в Германии, которые являются ориентиром для Европы, подскочили на 17% до рекордных 750 евро, или около 749 долларов, за мегаватт-час в следующем году.
Цены на электроэнергию во Франции в следующем году подскочили на 12% до 880 евро или 879 долларов за мегаватт-час после заявления Electricite de France SA о том, что некоторым из ее ядерных реакторов потребуется больше времени, чем ожидалось, для возобновления работы.
Энергетический кризис в Европе усугубился прекращением и сокращением поставок природного газа в Россию.
А на следующей неделе газопровод «Северный поток-1» снова закроют на техническое обслуживание. «Газпром» уже сократил потоки газа всего до 20% от своих мощностей.
Сокращение запасов на континенте, а также сокращение гидроэнергетических и ядерных мощностей привели к росту цен на энергоносители, что привело к поиску альтернативных источников.
Немецкая коммунальная компания Uniper заявила в понедельник, что со следующей недели восстановит законсервированную угольную электростанцию, чтобы увеличить производство электроэнергии.
Но снижение уровня воды в реке Рейн может привести к нехватке угля этой зимой, поскольку река является ключевым торговым маршрутом для поставок энергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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