Цены на электроэнергию в Германии и Франции бьют рекорды

По данным Bloomberg, за несколько дней до запланированного Россией закрытия газопровода «Северный поток-1» на техническое обслуживание во Франции и в Германии цены на электроэнергию достигли новых рекордов.

Цены на электроэнергию в Германии, которые являются ориентиром для Европы, подскочили на 17% до рекордных 750 евро, или около 749 долларов, за мегаватт-час в следующем году.

Цены на электроэнергию во Франции в следующем году подскочили на 12% до 880 евро или 879 долларов за мегаватт-час после заявления Electricite de France SA о том, что некоторым из ее ядерных реакторов потребуется больше времени, чем ожидалось, для возобновления работы.

Энергетический кризис в Европе усугубился прекращением и сокращением поставок природного газа в Россию.

А на следующей неделе газопровод «Северный поток-1» снова закроют на техническое обслуживание. «Газпром» уже сократил потоки газа всего до 20% от своих мощностей.

Сокращение запасов на континенте, а также сокращение гидроэнергетических и ядерных мощностей привели к росту цен на энергоносители, что привело к поиску альтернативных источников.

Немецкая коммунальная компания Uniper заявила в понедельник, что со следующей недели восстановит законсервированную угольную электростанцию, чтобы увеличить производство электроэнергии.

Но снижение уровня воды в реке Рейн может привести к нехватке угля этой зимой, поскольку река является ключевым торговым маршрутом для поставок энергии.