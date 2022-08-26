Израиль увеличил добычу газа, чтобы нарастить экспорт в Европу

Добыча природного газа в Израиле выросла в первой половине 2022 года на 22% на фоне планов по увеличению экспорта в Европу.

По словам министра энергетики Карин Эльхаррар, добыча составила 10,85 млрд кубометров в год по июнь, и добыча будет продолжать расти.

Экспорт в соседние страны Израиля подскочил на 35% до 4,59 млрд кубометров, в то время как лицензионные платежи за газ, полезные ископаемые и сборы выросли на 50% до примерно 253 млн долларов.

Скачок объемов производства связан с тем, что Израиль стремится увеличить экспорт. В июне Израиль, Египет и Европейский союз подписали трехстороннее соглашение об увеличении поставок природного газа из Израиля на континент.

Израиль будет направлять газ в Египет, и эти потоки будут перенаправлены в Европу, которая запасается газом в преддверии зимы.

Поскольку Россия ограничивает потоки природного газа в Европу, странам-членам Евросоюза приходится все чаще обращаться к другим источникам. Нехватка предложения привела к резкому росту цен.

Голландские фьючерсы на газ TTF, эталонная цена на газ для Европы, выросли на 220% с начала июня.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Норвегия обогнала Россию как крупнейшего поставщика природного газа в Европу. Добыча газа в этом году вырастет на 8%, что станет новым рекордом для скандинавской страны.