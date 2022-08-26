Бывший глава отдела энергетики Tesla запустил стартап по производству электрических домов

Бывший глава отдела энергетики Tesla официально запускает Lunar Energy, новый стартап, направленный на упрощение перехода к полной электрификации домов.

Кунал Гиротра, который до февраля 2020 года был старшим директором Tesla по энергетическим операциям, является исполнительным директором Lunar, а также ее основателем.

По словам Гиротры, калифорнийский стартап планирует разработать программное и аппаратное обеспечение, которое создаст экосистему для дома с солнечными батареями и электроприборами для эффективного использования энергии.

За последние 18 месяцев Lunar завершила два раунда финансирования по 150 млн долларов каждый. Стартап планирует выпустить свой первый продукт к концу года.

Речь идет о домашней аккумуляторной системе, способной контролировать энергетические нагрузки и позволяющей дому стать собственной электростанцией.

Суть заключается в том, чтобы брать энергию из сети, когда это необходимо, накапливать энергию из домашней солнечной системы, когда это возможно, и выбрасывать дополнительную энергию обратно в сеть для продажи.

По данным Управления энергетической информации, около 26% домохозяйств в США полностью электрифицированы, то есть электричество является их единственным источником энергии.

Большинство домов используют электричество и по крайней мере один другой источник топлива для питания своих приборов.

Lunar надеется, что более целостная и недорогая система хранения энергии позволит большему количеству домовладельцев перейти на использование только электричества.