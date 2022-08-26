Марсоход НАСА нашел на Марсе камни, на которые воздействовала вода
Образцы керна, пробуренные марсоходом NASA Perseverance на поверхности Марса, раскрывают геологию зияющего кратера. По мнению ученых, миллиарды лет назад там могла быть микробная жизнь.
Образцы, полученные шестиколесным роботизированным вездеходом и сохраненные для будущей транспортировки на Землю для дальнейшего изучения, показали, что порода из четырех участков внутри кратера Джезеро является магматической.
Она была образована в результате охлаждения расплавленного материала. Камни также имели признаки изменения под воздействием воды, что является еще одним признаком того, что холодный и засушливый Марс давным-давно был теплым и влажным.
Следов осадочных пород там, где марсоход исследовал дно кратера, не обнаружено, несмотря на тот факт, что в кратере когда-то было озеро.
Кратер Джезеро имеет ширину 45 км и расположен к северу от марсианского экватора. Похоже, что этот район когда-то изобиловал водой и являлся домом для дельты реки, с речными руслами, перетекающими через стену кратера и образующими большое озеро.
Было обнаружено, что магматические породы кратера взаимодействовали с водой, образуя новые минералы и откладывая соли, хотя эта вода, по-видимому, была либо в небольшом количестве, либо отсутствовала очень долго.
Но присутствие воды предполагает, что в то время это могла быть обитаемая среда.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста
Израиль увеличил добычу газа, чтобы нарастить экспорт в Европу
Херсон, Каховская ГЭС и Запорожская АЭС остались без электричества
Пленный солдат ВСУ рассказал, что призывников без подготовки бросают на передовую
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ