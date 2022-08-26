Новый законопроект в Нью-Йорке требует установки ограничителя скорости на автомобили
Сенатор штата Нью-Йорк Брэд Хойлман предложил законопроект, который обяжет автопроизводителей устанавливать технологии ограничения скорости на новые автомобили.
Если этот документ будет принят, любое пассажирское транспортное средство, выпущенное после 1 января 2024 года и зарегистрированное в штате, должно будет оснащаться таким ограничителем.
Хойлман отмечает, что одна только интеллектуальная система помощи при ускорении (ISA) может снизить количество смертельных случаев на дорогах на 20%.
Это, в дополнение к усовершенствованному экстренному торможению (AEB), системам аварийного удержания полосы движения (ELKS), технологии распознавания сонливости и отвлечения внимания и камерам заднего вида, поможет предотвратить аварии.
В законопроекте отмечается, что в 2021 году на улицах Нью-Йорка в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 270 человек по сравнению с 243 случаями в предыдущем году.
Нью-Йорк в настоящее время тестирует систему ISA на 50 транспортных средствах городского парка. Данная технология широко используется в Европе.
Пока эта технология не является обязательной, и драйверы могут ее отключить. К 2024 году все новые автомобили в Европейском Союзе должны будут иметь технологию ISA.
Если закон Хойлмана будет принят, он может иметь более широкое влияние в США. Поскольку автопроизводителям приходится выполнять правила в 50 штатах, они часто склонны соблюдать самые строгие нормы.
Опубликовано: Светлана Репина
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