Талибы не могут найти тело лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири, убитого американцами в Кабуле

Талибан заявляет, что ему не удалось найти тело лидера террористов «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири после того, как американский беспилотник нанес удар по дому, в котором он жил в Афганистане.

США заявили, что убили аль-Завахири ударом беспилотника в афганской столице Кабуле в июле. Лидер «Аль-Каиды» в момент удара был на балконе дома.

Талибы продолжают отрицать информацию о том, что Айман аль-Завахири находился в городе.

Лидеры талибов первоначально осудили удар как нарушение Дохинского соглашения между исламской террористической организацией и США.

Однако соглашение предусматривает, что талибы не позволят «Аль-Каиде» или другим террористическим группировкам укрыться в Афганистане.

Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что группировка продолжает расследование авиаудара.

Расследование проводится в то время, когда США продолжают переговоры с талибами об освобождении миллиардов замороженных активов.

США и другие правительства заморозили средства, принадлежащие ныне несуществующему правительству Афганистана после захвата власти талибами в 2021 году.