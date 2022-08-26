Талибы не могут найти тело лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири, убитого американцами в Кабуле
Талибан заявляет, что ему не удалось найти тело лидера террористов «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири после того, как американский беспилотник нанес удар по дому, в котором он жил в Афганистане.
США заявили, что убили аль-Завахири ударом беспилотника в афганской столице Кабуле в июле. Лидер «Аль-Каиды» в момент удара был на балконе дома.
Талибы продолжают отрицать информацию о том, что Айман аль-Завахири находился в городе.
Лидеры талибов первоначально осудили удар как нарушение Дохинского соглашения между исламской террористической организацией и США.
Однако соглашение предусматривает, что талибы не позволят «Аль-Каиде» или другим террористическим группировкам укрыться в Афганистане.
Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что группировка продолжает расследование авиаудара.
Расследование проводится в то время, когда США продолжают переговоры с талибами об освобождении миллиардов замороженных активов.
США и другие правительства заморозили средства, принадлежащие ныне несуществующему правительству Афганистана после захвата власти талибами в 2021 году.
Опубликовано: Светлана Репина
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Талибы не могут найти тело лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири, убитого американцами в Кабуле
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