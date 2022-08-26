Вдова баскетболиста Коби Брайанта получит 16 млн долларов по решению суда

Присяжные обязали округ Лос-Анджелес выплатить Ванессе Брайант, вдове звезды «Лейкерс» Коби Брайанта, и еще одному человеку 31 млн долларов.

Эти деньги станут компенсацией за фотографии, сделанные помощниками шерифа и пожарными на месте крушения вертолета в 2020 году, в результате которого погибли Брайант, его дочь и еще семь человек.

Присяжные ясно дали понять, что их убедили Брайант и Крис Честер, которые утверждали, что незаконные фотографии тел жертв авиакатастрофы нарушили их право на неприкосновенность частной жизни и причинили эмоциональный стресс.

В авиакатастрофе Честер потерял жену Сару и дочь Пэйтон. Присяжные присудили Брайант 16 млн долларов и Честеру 15 млн долларов за страдания, которые они уже перенесли из-за фотографий и перенесут в будущем.

Во время оглашения приговора Брайант плакала, склонив голову и сложив руки в молитвенной позе.

Вскоре после этого она покинула здание федерального суда в центре Лос-Анджелеса, не поговорив с журналистами.

Позже в Instagram Брайант опубликовала свою фотографию с мужем и дочерью Джанной, написав: «Все для тебя! Я люблю тебя! Справедливость для Коби и Джиджи!».

На протяжении 11-дневного судебного разбирательства адвокаты Брайант и Честера документировали, как фотографии распространялись с телефонов депутатов и пожарных на месте крушения на крутом склоне холма в Калабасасе.

Юристы округа возразили, что у служб экстренного реагирования были законные причины делать и получать фотографии, в том числе для того, чтобы помочь определить размер места крушения и решить, какие ресурсы необходимы.