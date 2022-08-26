Параг Агравал, еще до того, как он стал генеральным директором Twitter, предлагал уступить требованиям цензуры со стороны России

The Washington Post сообщает, что в июле бывший начальник службы безопасности Twitter Питер Затко подал жалобу на ряд неправомерных действий в компании.

Одним из таких действий, изложенных в жалобе, является то, что генеральный директор Параг Агравал однажды предложил бывшему начальнику службы безопасности Питеру «Маджу» Затко, чтобы компания подчинилась требованиям России в отношении цензуры и слежки.

Такие меры предлагалось принять, чтобы Twitter мог увеличить свою пользовательскую базу в стране.

Согласно его LinkedIn, Агравал был главным техническим директором Twitter с октября 2017 года по ноябрь 2021 года.

В жалобе также говорится, что предложение Агравала так и не было реализовано. Однако сам факт такого поведения нынешнего генерального директора Twitter вызывает обеспокоенность по поводу влияния соцсети на национальную безопасность США.

В документе также отмечается, что взаимодействие было значимым, поскольку Затко в то время уже давал командам инструкции по подготовке к возможному конфликту России и Украины.

Facebook начал проверять факты и маркировать контент из торговых точек, а его материнская компания Meta, Tiktok и Google YouTube начали блокировать их для европейских пользователей.

Россия ответила жестким ограничением доступа к Твиттеру в пределах своих границ. Facebook был полностью запрещен в стране.