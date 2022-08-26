Siemens Energy не располагает информацией о техническом обслуживании турбины «Северного потока-1»

Компания Siemens Energy, которая занимается ремонтом турбин, используемых для перекачки газа по «Северному потоку-1», заявила, что нет новостей о техобслуживании оборудования, связанного с трубопроводом.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли в репортаже, процитированном телекомпанией CBC News в среду, заявила, что Оттава будет придерживаться отказа от санкций, позволяющего возвращать турбины в Россию через Германию после обслуживания.

Турбины, необходимые для бесперебойной транспортировки газа, уже несколько недель держат газовые рынки в состоянии повышенной готовности.

На Западе растут опасения, что Россия полностью прекратит поставки в Европу в зимние месяцы пикового спроса.

Российский «Газпром» назвал неисправное или задержанное оборудование основной причиной сокращения поставок по «Северному потоку», пропускная способность которого составляет пятую часть его общей мощности.

Германия заявила, что это предлог и что Москва использует газ в качестве оружия для повышения цен и ослабления решимости Евросоюза в отношении санкций. Россия это отрицает и говорит, что причиной высоких цен на газ являются западные санкции.

в сообщении Siemens Energy говорится, что заявление министра иностранных дел Канады является подтверждением освобождения, предоставленного канадским правительством в июле на транспортировку в общей сложности шести турбин для трубопровода «Северный поток-1» в Германию.

Одна из турбин уже несколько недель находится в Мюльхайме-ан-дер-Рур, Германия, после проведения технического обслуживания на площадке в Монреале.