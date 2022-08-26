Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет поставлять на Украину оружие для обстрела территории России.

В пятницу, 26 августа 2022 года, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Магдебург провёл встречу с местными жителями, где рассказал о том, какое оружие будет отправляться на Украину в рамках оказания военной помощи.

Шольц заявил, что в вопросе вооружения солидарен с Байденом, поэтому Германия, дабы избежать эскалации конфликта, не будет поставлять киевскому режиму оружие большой дальности при помощи которого ВСУ смогли бы нанести удар по территории России.