Sky News: Трасс отказалась признавать Макрона другом для Великобритании

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отказалась признавать президента Франции Эммануэля Макрона другом для Соединённого Королевства.

26 августа телеканал Sky News сообщает, что министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс, борющаяся за кресло британского премьера, во время своего выступления в городе Норидж на востоке Англии, проходящего в рамках предвыборной кампании, усомнилась в том, можно ли назвать президента Франции Эммануэля Макрона другом для Великобритании.

Трасс заявила, что в случае победы на выборах премьер-министра Великобритании, будет судить Макрона по поступкам, а не по словам, после чего сможет понять является ли французский лидер настоящим другом для Соединённого Королевства.