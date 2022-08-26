Экс-замминистра обороны Украины заявила о планах Киева построить базу НАТО в Крыму

Украинская чиновница Фролова заявила о желании Киева разместить военные базы НАТО в Крыму.

26 августа заместитель председателя Центра оборонных стратегий Украины Алина Фролова в ходе брифинга заявила о том, что киевский режим «захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО».

По мнению Фроловой, Крымский полуостров стал бы «стратегически выгодным плацдармом» для военнослужащих Североатлантического альянса, которые смогли бы в разы увеличить своё присутствие в акватории Чёрного моря, что по мнению занимавшей с 2019 по 2020 год должность заместителя министра обороны Украины поможет усилить контроль над безопасностью в регионе.