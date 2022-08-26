МИД Украины вызвал апостольского нунция после слов папы римского об убийстве Дугиной

Глава МИД Украины выразил разочарование представителю папы римского в Украине из-за слов Франциска об убийстве Дарьи Дугиной.

В пятницу, 26 августа 2022 года, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём пресс-релизе заявил о том, что в связи со словами папы римского Франциска о трагической смерти российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, которые по словам Кулебы разрывают украинское сердце, в украинский МИД был вызван вызвал апостольский нунций Висвальдас Кульбокас.

Дмитрий Кулеба рассказал, что представителю папы римского высказали разочарование в ответ на искренние соболезнования понтифика, который заявил, что погибшая Дугина была «бедной девушкой», которая стала невинной жертвой киевского режима.

Помимо прочего глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что искренне надеется на то, что папа римский Франциск впредь не позволит себе «несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе».