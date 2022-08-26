Кубанские казаки выразили Маниже протест
Они категорически против участия певицы в фестивале «Александровская крепость».
В заявлении, размещенном на сайте Казачьего войска, казаки подчеркнули, что откажутся от участия в фестивале, если Манижа на самом деле примет участие в мероприятии, сообщает Рамблер.
Причиной такого ультиматума названа позиция певицы в вопросе конфликта на Украине: как известно, ранее Манижа критиковала действия России.
«Мы решительно осуждаем саму возможность приглашения исполнителей, выступающих против решений Президента РФ и абсолютного большинства жителей страны», – отмечено в заявлении Казачьего войска.
Фестиваль «Александровская крепость» в Усть-Лабинске начнется 30 сентября, и продлится до 2 октября. Выступление певицы Манижи планировалось на 1 октября.
Ранее Манижа рассказала о давлении западных партнеров, которые требуют, чтобы певица покинула Россию.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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