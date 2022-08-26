Телескоп Джеймса Уэбба впервые обнаружил CO2 в атмосфере экзопланеты

Это открытие подтверждает способность телескопа наблюдать за далекими планетами и определять, есть ли на одной из них условия, благоприятные для жизни.

Космический телескоп Джеймса Уэбба впервые обнаружил присутствие CO2 в атмосфере экзопланеты, то есть планеты за пределами нашей Солнечной системы, и это открытие демонстрирует ее огромные возможности и побуждает ученых к дальнейшим наблюдениям.

Рассматриваемая планета представляет собой горячий газовый гигант, где жизнь, как мы знаем, была бы невозможна, но это открытие поддерживает идею о том, что такие наблюдения можно проводить и на каменистых планетах с конечной целью определить, укрывает ли одна из них благоприятные условия для жизни.

«Для меня это дверь, которая открывается для будущих исследований суперземли», — сказал AFP в четверг Пьер-Оливье Лагаж, астрофизик Комиссии по атомной энергии (CEA) и один из очень многих соавторов исследования.

Обнаружение CO2 также позволит узнать больше об образовании этой планеты, названной WASP-39 b и открытой в 2011 году, заявили в НАСА. Расположенная на расстоянии 700 световых лет, она составляет около четверти массы Юпитера и находится очень близко к его солнцу. Она была выбрана потому, что несколько критериев облегчают наблюдение, в то время как ученые все еще оценивают возможности телескопа, который показал свои первые изображения менее двух месяцев назад. WASP-39 b очень регулярно проходит перед своим солнцем (огибает его за четыре дня), и ее атмосфера вытянута.

Однако для своих наблюдений Джеймс Уэбб использует транзитный метод: когда планета проходит перед своей звездой, он улавливает возникающие в результате крошечные изменения светимости. Затем он проанализировал свет, отфильтрованный через атмосферу планеты.

Различные молекулы, присутствующие в атмосфере, оставляют специфические следы, которые позволяют определить их состав. Телескопы «Хаббл» и «Спитцер» уже обнаружили водяной пар, натрий и калий в атмосфере этой планеты, но Джеймс Уэбб смог пойти дальше благодаря своей необычайной чувствительности в инфракрасном диапазоне.

В заявлении НАСА Зафар Рустамкулов из Университета Джона Хопкинса рассказал о своих чувствах, когда стало ясно присутствие СО2: «Это был особый момент, веха в науке об экзопланетах».