Два человека признали себя виновными в краже дневника дочери Байдена

Два жителя Флориды признали себя виновными в краже в 2020 году дневника Эшли Байден, дочери тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена, сообщила в четверг The New York Times.

Ранее в тот же день в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка было объявлено, что 40-летняя Эйми Харрис и 58-летний Роберт Курландер «признали сегодня себя виновными в перевозке украденного имущества, связанного с кражей личных вещей ближайшего родственника высокопоставленного государственного чиновника», который был кандидатом на общенациональных выборах».

Среди украденных личных вещей в пресс-релизе, в котором Эшли Байден не упоминается по имени, перечислены, в частности, рукописный дневник, карта памяти с семейными фотографиями и мобильный телефон.

Дочь действующего президента весной 2020 года оставила свои личные вещи у подруги во Флориде, у которой тогда гостила Эйми Харрис. Эйми Харрис и Роберт Курландер обвиняются в попытке продать дневник предвыборной команде Дональда Трампа, которая, как сообщается, отклонила их предложение.

Затем они обратились к Project Veritas, ультраконсервативной группе, известной своей поддержкой миллиардера-республиканца и его рекламными трюками, связанными с раскрытием личных данных.

Группа отреагировала в заявлении в четверг на своей странице в Facebook, защитив свой сбор информации как «этичный и законный».

Project Veritas никогда не публиковал детали дневника, но, согласно The New York Times, за несколько недель до президентских выборов 2020 года пытался обманом заставить Эшли Байден признать, что документ действительно был ее дневником.

Расследование ФБР было инициировано, когда консервативный сайт National File опубликовал содержание дневника, в котором были личные данные из жизни Эшли Байден. National File утверждает, что получила документы от кого-то из Project Veritas.

В октябре 2020 года, накануне президентских выборов, утечка личных данных была и у сына Джо Байдена, Хантера Байдена.

Консервативный таблоид The New York Post заявил, что получил копию жесткого диска ноутбука, который сын будущего президента оставил в ремонтной мастерской и никогда бы не восстановил.

По данным New York Post , на жестком диске были доказательства вмешательства Джо Байдена от имени сына в его дела на Украине. Считается, что документы в компьютере являются частью продолжающегося расследования ФБР, которое пытается разгадать финансовую деятельность Хантера Байдена.