Байден усматривает у некоторых республиканцев идеологию «полуфашизма»
Президент США Джо Байден заявил, что самые яростные республиканцы придерживаются идеологии «полуфашизма».
На мероприятии по сбору средств в пригороде Вашингтона 79-летний демократ резко раскритиковал крайних представителей консервативного лагеря и их «экстремальную философию MAGA».
Аббревиатура MAGA отсылает к культовому лозунгу бывшего президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».
«То, что мы наблюдаем сегодня, — это либо рождение, либо похоронный звон экстремистской философии MAGA. Это не просто Трамп, это целая философия (...). Это похоже на полуфашизм», — заявил Байден. «Это больше не Республиканская партия, которую знали наши родители. Это что-то другое», - сказал он.
Промежуточные выборы в законодательные органы, которые состоятся в ноябре, традиционно сложны для партии действующего американского президента.
Лагерь Демократической партии и Джо Байден, чьи перспективы еще больше ухудшились из-за галопирующей инфляции, тем не менее набрали силу в недавних опросах. Большинство комментаторов, в частности, считают, что отмена конституционного права на аборт в конце июня очень консервативным Верховным судом отвратила часть избирателей от Республиканской партии.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста
Foreign Affairs: Папа Франциск занял пророссийскую позицию по Украине
Херсон, Каховская ГЭС и Запорожская АЭС остались без электричества
В Аргентине прошли марши и митинги в поддержку Кристины Киршнер
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ