Байден усматривает у некоторых республиканцев идеологию «полуфашизма»

Президент США Джо Байден заявил, что самые яростные республиканцы придерживаются идеологии «полуфашизма».

На мероприятии по сбору средств в пригороде Вашингтона 79-летний демократ резко раскритиковал крайних представителей консервативного лагеря и их «экстремальную философию MAGA».

Аббревиатура MAGA отсылает к культовому лозунгу бывшего президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».

«То, что мы наблюдаем сегодня, — это либо рождение, либо похоронный звон экстремистской философии MAGA. Это не просто Трамп, это целая философия (...). Это похоже на полуфашизм», — заявил Байден. «Это больше не Республиканская партия, которую знали наши родители. Это что-то другое», - сказал он.

Промежуточные выборы в законодательные органы, которые состоятся в ноябре, традиционно сложны для партии действующего американского президента.

Лагерь Демократической партии и Джо Байден, чьи перспективы еще больше ухудшились из-за галопирующей инфляции, тем не менее набрали силу в недавних опросах. Большинство комментаторов, в частности, считают, что отмена конституционного права на аборт в конце июня очень консервативным Верховным судом отвратила часть избирателей от Республиканской партии.