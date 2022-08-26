Виктория Боня подозревает своих подруг в колдовстве
Светская львица заявила, что в ее близком окружении есть люди, которые желают ей зла.
Виктория Боня заявила: некоторые подруги якобы предприняли попытки навести на нее порчу, сообщает Рамблер.
По мнению светской львицы, это случилось некоторое время назад, однако правда Виктории открылась лишь сейчас. И произошло это якобы в ходе некого ритуала с шаманом, причем телезвезде удалось "увидеть" лица колдовавших.
По словам Бони, одна из женщин ранее даже просила у нее слепки зубов, пояснив, что хочет себе сделать точно такие же.
"Все, что говорила и делала, стало очевидным, это жесть", - поделилась телеведущая.
Однако Виктория убеждена, что плохое в результате вернется обратно к тем, кто пытался навести на нее порчу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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