Виктория Боня подозревает своих подруг в колдовстве

Светская львица заявила, что в ее близком окружении есть люди, которые желают ей зла.

Виктория Боня заявила: некоторые подруги якобы предприняли попытки навести на нее порчу, сообщает Рамблер.

По мнению светской львицы, это случилось некоторое время назад, однако правда Виктории открылась лишь сейчас. И произошло это якобы в ходе некого ритуала с шаманом, причем телезвезде удалось "увидеть" лица колдовавших.

По словам Бони, одна из женщин ранее даже просила у нее слепки зубов, пояснив, что хочет себе сделать точно такие же.

"Все, что говорила и делала, стало очевидным, это жесть", - поделилась телеведущая.

Однако Виктория убеждена, что плохое в результате вернется обратно к тем, кто пытался навести на нее порчу.