ЦРУ угрожало турецким бизнесменам, продающим жильё россиянам
ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за продажи недвижимости гражданам России.
26 августа турецкая газета «Ени Шафак» заявила, что резидент ЦРУ в Турции под видом «наблюдения за санкциями» пытался допросить и открыто угрожал турецким предпринимателям, которые продают недвижимость гражданам России.
Отмечается, что сотрудник американской разведки спрашивал у бизнесменов сколько домов было продано россиянами и в какой валюте и через какой банк совершался платёж за приобретённую недвижимость.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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