ЦРУ угрожало турецким бизнесменам, продающим жильё россиянам

ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за продажи недвижимости гражданам России.

26 августа турецкая газета «Ени Шафак» заявила, что резидент ЦРУ в Турции под видом «наблюдения за санкциями» пытался допросить и открыто угрожал турецким предпринимателям, которые продают недвижимость гражданам России.

Отмечается, что сотрудник американской разведки спрашивал у бизнесменов сколько домов было продано россиянами и в какой валюте и через какой банк совершался платёж за приобретённую недвижимость.