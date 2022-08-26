Анна Седакова раскрыла подписчикам секрет своего похудения

Экс-солистка группы "ВИА Гра" за пару недель сумела сбросить около пяти килограммов.

Анна Седакова похвасталась подписчикам результатами своего похудения, сообщает Вокруг ТВ,

По словам певицы, она сумела буквально за две недели сбросить пять килограммов. Все это - результат активных тренировок в сочетании со сбалансированным питанием.

«Ежедневно в 7 утра во время пробежки я знаю, что не должна себя подвести», — написала Анна. Звезда уточнила, что каждый день она проходит не менее 10 тысяч шагов. Артистка не собирается останавливаться на этом и далее.

Анна не впервые сталкивается с проблемой излишнего веса. В прошлом году певица во время отпуска в Греции набрала 6 килограммов.

Поклонников также интересует личная жизнь Седаковой, которая сейчас третий раз замужем. Ее первый избранник - Валентин Белькевич, которому певица родила дочь Алину. Брак артистки и футболиста продлился два года.

Второй муж - бизнесмен Максим Чернявский, с которым звезда познакомилась в фитнес-клубе. У пары родилась дочь Моника, которую после развода родители долго не могли поделить. Девочка появилась на свет в США, там же живет и бизнесмен, который был против переезда малышки в Россию.

Третий муж Анны - баскетболист Янис Тимма, с которым она расписалась в 2020-м году. К слову, на момент знакомства мужчина был женат, и супруга Яниса Сана обрушила на Седакову шквал оскорблений, а та пригрозила ей судом.

Певица считает, что ей повезло с третьим супругом, и призналась, что боится его потерять. Хотя год назад баскетболист потерял работу, Анна всегда занимает его сторону и защищает любимого перед хейтерами.