Привет из 90-х: бывшая подруга Илона Маска продает с молотка старые фото миллиардера

Она хочет таким образом собрать нужную сумму для обучения приемного сына в колледже.

Бывшая девушка Илона Маска Дженнифер Гвинн выставила на аукцион RRAuction старые фото и подарки основателя Tesla и SpaceX - ожерелье и поздравительную открытку, сообщает Сплетник.ру.

Женщина намерена выручить за эти лоты не менее 10 тысяч долларов и потратить их на обучение в колледже своего приемного сына.

Она много лет хранила фото и подарки миллиардера. А теперь решила продать - по ее мнению, сейчас, когда имя Маска не сходит с первых полос СМИ, для этого самое подходящее время.

Гвинн и Илон встречались во время их учебы в Пенсильванском университете. Их роман длился год, за это время девушка познакомилась с матерью Маска, моделью Мэй Маск, а также его братьями и сестрами. Любимый делился с ней и планами по созданию электромобилей.

По словам Дженнифер, их отношения были теплыми, однако ей все равно не хватало нежности. "Мы познакомились осенью девяносто четвертого, когда жили в общежитии", - рассказала она, отметив, что Илон тогда был застенчивым, что ее и привлекло.

И добавила, что она "всегда знала, что он добьется успеха". Маск, вспоминает американка, был очень сосредоточен на учебе и строил большие планы. Но при этом, отметила Дженнифер, Илону был нужен кто-то рядом - чтобы поддерживал его.

Рассталась пара после отъезда Маска в Калифорнию в 1995-м году. Дженнифер приехала его навестить, а он предложил расстаться. "То, что мы были не рядом физически, оказалось проблемой, так как он не любил разговоров по телефону и считал это пустой тратой времени", - констатировала Гвинн.

Она призналась, что ей было тяжело такое услышать, потому что она была сильно влюблена.