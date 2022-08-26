Аксёнов напомнил США о словах Марка Твена о роли России для Америки

Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил о визите Марка Твена в Крым и его словах о роли России для США.

В пятницу, 26 августа 2022 года, глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале напомнил о том, что в 1867 году американский писатель Марк Твен посетил Крым, где встретился с императором Александром II, который высказал свою благодарность России за поддержку США в стремлении обрести независимость.

Аксёнов привёл сохранившуюся цитату Твена, который был уверен в том, что «благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев», так как «Америка многим обязана России», которая содействовала американскому народу в гражданской войне в девятнадцатом веке, события которой, как отметил политик, нынешнее поколение американцев начало забывать.