Сколько денег кладут в конверт для немецких молодоженов
В Германии не принято брать свадебные кредиты, устраивать грандиозные торжества для сотен людей, не знающих друг друга.
Обычно это мероприятие с участием до нескольких десятков человек, которым приходится не только дарить подарки молодоженам, но и нести определенные расходы.
Немцы считают нормальным, когда молодожены оплачивают стоимость бронирования определенного места и оплачивают одно из блюд ресторана. В итоге гости несут ответственность за бронирование номера в гостинице, если свадьба проходит все выходные, а также оплачивают ужин и алкоголь и кладут деньги в конверт.
Тот, кто перебрался в Германию и приехал на одну из местных свадеб, всегда удивляется вниманию жениха и невесты. Им кажется, что их чуть ли не вооружают, заставляя платить за ужин в ресторане и гостинице. Для многих посещение немецкой свадьбы – дорогое мероприятие, за которое приходится выкладывать несколько сотен евро.
При этом немцы не ставят их в неудобное положение. Обычно есть пригласительные, в которых указано, какие расходы несут организаторы праздника. Соответственно, вы всегда можете решить, можете ли вы позволить себе пойти на торжество или нет.
Сколько денег кладут в конверт для немецких молодоженов
Все зависит от уровня достатка гостя. Если на мероприятие пришел студент, он может положить в конверт 20 евро. Значение по умолчанию — 50 евро. Состоятельные гости могут пожертвовать другую сумму, комфортную для них.
Опубликовано: Тарас Медведев
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