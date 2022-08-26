В Германии не принято брать свадебные кредиты, устраивать грандиозные торжества для сотен людей, не знающих друг друга.

Обычно это мероприятие с участием до нескольких десятков человек, которым приходится не только дарить подарки молодоженам, но и нести определенные расходы.

Немцы считают нормальным, когда молодожены оплачивают стоимость бронирования определенного места и оплачивают одно из блюд ресторана. В итоге гости несут ответственность за бронирование номера в гостинице, если свадьба проходит все выходные, а также оплачивают ужин и алкоголь и кладут деньги в конверт.

Тот, кто перебрался в Германию и приехал на одну из местных свадеб, всегда удивляется вниманию жениха и невесты. Им кажется, что их чуть ли не вооружают, заставляя платить за ужин в ресторане и гостинице. Для многих посещение немецкой свадьбы – дорогое мероприятие, за которое приходится выкладывать несколько сотен евро.

При этом немцы не ставят их в неудобное положение. Обычно есть пригласительные, в которых указано, какие расходы несут организаторы праздника. Соответственно, вы всегда можете решить, можете ли вы позволить себе пойти на торжество или нет.

Сколько денег кладут в конверт для немецких молодоженов

Все зависит от уровня достатка гостя. Если на мероприятие пришел студент, он может положить в конверт 20 евро. Значение по умолчанию — 50 евро. Состоятельные гости могут пожертвовать другую сумму, комфортную для них.