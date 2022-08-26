Обозреватели журнала Foreign Affairs заявили, что папа римский Франциск занял пророссийскую позицию в вопросе спецоперации на Украине.

В пятницу, 26 августа 2022 года, американский журнал Foreign Affairs уличил главу Ватикана папу римского Франциска в пророссийских взглядах из-за его заявления о том, что события на Донбассе «возможно, каким-то образом были спровоцированы».

Обозреватели издания убеждены, что данным заявлением понтифик обвинил Североатлантический альянс в причастности к началу спецоперации России на Украине и отменили, что ряд западных учёных и экспертов в разных областях разделяют данную точку зрения.