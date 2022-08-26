Foreign Affairs: понтифик Франциск считает НАТО ответственной за начало СВО на Украине
Обозреватели журнала Foreign Affairs заявили, что папа римский Франциск занял пророссийскую позицию в вопросе спецоперации на Украине.
В пятницу, 26 августа 2022 года, американский журнал Foreign Affairs уличил главу Ватикана папу римского Франциска в пророссийских взглядах из-за его заявления о том, что события на Донбассе «возможно, каким-то образом были спровоцированы».
Обозреватели издания убеждены, что данным заявлением понтифик обвинил Североатлантический альянс в причастности к началу спецоперации России на Украине и отменили, что ряд западных учёных и экспертов в разных областях разделяют данную точку зрения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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