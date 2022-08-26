Солнцев назвал имена шестёрок Пугачёвой среди знаменитостей
Блогер Рустам Солнцев перечислил тех артистов, которые "искали расположения" Примадонны, чтобы иметь определённые блага.
Шоумен и блогер Рустам Солнцев поведал о том, кто был "шестерками" самой известной в СССР и РФ исполнительницы Аллы Пугачевой.
Эти сведения звезда интернета озвучил в рамках собственного Ютуб-канала.
Солнцев утверждает, что у Аллы Борисовны под шестым номером значились такие известные артистки, как Лариса Долина и Ирина Аллегрова.
По словам блогера, исполнительницы искали выгоду под крылом знаменитой коллеги.
Шоумен очертил ситуацию таким образом: "Что-то да прилетит. Какие-то общие концерты, общие тусовочки. А через эти тусовочки что-то прилипнет, какая-нибудь денежка".
Экс-участник телестройки "Дом-2" добавил, что большое количество нынешних звёзд целенаправленно сотрудничали с Примадонной. Это был способ движения по карьерной лестнице.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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