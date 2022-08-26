Солнцев назвал имена шестёрок Пугачёвой среди знаменитостей

Блогер Рустам Солнцев перечислил тех артистов, которые "искали расположения" Примадонны, чтобы иметь определённые блага.

Шоумен и блогер Рустам Солнцев поведал о том, кто был "шестерками" самой известной в СССР и РФ исполнительницы Аллы Пугачевой.

Эти сведения звезда интернета озвучил в рамках собственного Ютуб-канала.

Солнцев утверждает, что у Аллы Борисовны под шестым номером значились такие известные артистки, как Лариса Долина и Ирина Аллегрова.

По словам блогера, исполнительницы искали выгоду под крылом знаменитой коллеги.

Шоумен очертил ситуацию таким образом: "Что-то да прилетит. Какие-то общие концерты, общие тусовочки. А через эти тусовочки что-то прилипнет, какая-нибудь денежка".

Экс-участник телестройки "Дом-2" добавил, что большое количество нынешних звёзд целенаправленно сотрудничали с Примадонной. Это был способ движения по карьерной лестнице.