В Курске задержали агента украинской разведки

ФСБ России в Курске задержала мужчину, шпионившего за военными объектами в пользу Украины.

В пятницу, 26 августа 2022 года, пресс-служба Федеральной службы безопасности России сообщила о задержании в Курске гражданина Украины, передававшего информацию об объектах Министерства обороны РФ украинской стороне.

Отмечается, что украинский агент, в отношении которого возбуждено уголовное дело, был оснащён специальными средствами, так же при обыске его дома были обнаружены методички по снайперской подготовке, диверсиям и партизанской войне, предоставленные мужчине СВРУ.