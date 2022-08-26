В Курске задержали агента украинской разведки
ФСБ России в Курске задержала мужчину, шпионившего за военными объектами в пользу Украины.
В пятницу, 26 августа 2022 года, пресс-служба Федеральной службы безопасности России сообщила о задержании в Курске гражданина Украины, передававшего информацию об объектах Министерства обороны РФ украинской стороне.
Отмечается, что украинский агент, в отношении которого возбуждено уголовное дело, был оснащён специальными средствами, так же при обыске его дома были обнаружены методички по снайперской подготовке, диверсиям и партизанской войне, предоставленные мужчине СВРУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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