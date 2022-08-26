Российские звезды подняли стоимость рекламы в соцсетях

Расценки подросли от 200 до 600 тысяч рублей, и видеопосты у некоторых знаменитостей теперь стоят более миллиона рублей.

Телеграм-канал «Звездач» назвал новые расценки артистов и телеведущих в соцсетях, сообщает Рамблер. В частности, год назад у Леры Кудрявцевой фото и видеопосты стоили 600 и 800 тысяч рублей, а теперь их цена подросла до 800 тысяч и 1 миллиона рублей.

У Тины Канделаки реклама подорожала еще больше. Например, фотопост и сторис поднялись в цене на 200 тысяч рублей, а видеопост на 600 тысяч. В итоге видео теперь стоит 1,5 миллиона рублей.

У Оскара Кучеры ценник вырос не так стремительно - всего на 35 тысяч, и цена на фотопост сейчас составляет 160 тысяч, видеопост 200 тысяч, а сторис 90 тысяч рублей .

Ранее стало известно, какими были гонорары звезд в России до спецоперации. Оказалось, группа «Би-2» брала 100 тысяч евро за выступление, Максим Галкин - 120 тысяч, Земфира - 200 тысяч евро.

Самый большой гонорар получала Алла Пугачева: ей за выступление платили 350 тысяч евро.