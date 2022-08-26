Не только кофе: диетологи подсказали, какие напитки лучше пить с утра

Полезные привычки это залог здоровой работы кишечника и всего организма в целом.

Для здоровья очень важно, что человек пьет с утра. Медики назвали несколько самых полезных для организма напитков.

Вода

Стакан чистой воды после сна - хорошая привычка. Диетологи напоминают, что после сна мы обычно обезвожены и, чтобы запустить работу пищеварительного тракта, нужно как можно быстрее обеспечить тело нужным количеством воды.

Кофе

Польза этого напитка в том, что он стимулирует пищеварение и очищает кишечник. Кофе также благотворно влияет на микробиом. Но нужно помнить, что слишком много кофе пить не стоит - это не лучшее решение.

Томатный сок

Это отличный способ помочь кишечнику. В томатном соке есть клетчатка, вода — это идеальное сочетание для хорошей работы пищеварения. Он особенно полезен тем, кто употребляет мало пищи с клетчаткой.

Более того, в томатном соке есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. Первая активирует пищеварительные процессы,а вторая — смягчает стул.

Смузи

Самый сытный вид утреннего напитка. Диетологи советуют добавлять в такие смеси ягоды, молотые семена льна либо чиа. Смузи обеспечит человека и водой, и витаминами, и клетчаткой.