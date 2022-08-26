Не только кофе: диетологи подсказали, какие напитки лучше пить с утра
Полезные привычки это залог здоровой работы кишечника и всего организма в целом.
Для здоровья очень важно, что человек пьет с утра. Медики назвали несколько самых полезных для организма напитков.
Вода
Стакан чистой воды после сна - хорошая привычка. Диетологи напоминают, что после сна мы обычно обезвожены и, чтобы запустить работу пищеварительного тракта, нужно как можно быстрее обеспечить тело нужным количеством воды.
Кофе
Польза этого напитка в том, что он стимулирует пищеварение и очищает кишечник. Кофе также благотворно влияет на микробиом. Но нужно помнить, что слишком много кофе пить не стоит - это не лучшее решение.
Томатный сок
Это отличный способ помочь кишечнику. В томатном соке есть клетчатка, вода — это идеальное сочетание для хорошей работы пищеварения. Он особенно полезен тем, кто употребляет мало пищи с клетчаткой.
Более того, в томатном соке есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. Первая активирует пищеварительные процессы,а вторая — смягчает стул.
Смузи
Самый сытный вид утреннего напитка. Диетологи советуют добавлять в такие смеси ягоды, молотые семена льна либо чиа. Смузи обеспечит человека и водой, и витаминами, и клетчаткой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
В Рязанской области удалось остановить распространение лесного пожара
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
На ПП «Брест» под днищем автомобиля россиянина нашли взрывное устройство
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ